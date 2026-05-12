A San Patrignano il forum sull’economia sostenibile

A San Patrignano si svolge il Sustainable Economy Forum, un evento organizzato da Confindustria e dalla comunità, previsto per giovedì e con ingresso gratuito. Il focus della giornata è sull’economia sostenibile e sulla competitività dell’Europa. La discussione si svolge all’interno della comunità, coinvolgendo vari rappresentanti del settore. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla promozione di pratiche economiche più responsabili.

Un’Europa competitiva e sostenibile è il tema al centro del Sustainable Economy Forum, organizzato da Confindustria e San Patrignano, in programma giovedì all’interno della comunità, con ingresso gratuito. Dopo i venti di guerra, gli aumenti energetici e dei carburanti, il forum a Sanpa assume un valore ancor maggiore. Nato con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo e confronto tra istituzioni, imprese, comunità scientifica e società civile, l’intento degli organizzatori è offrire un’occasione di condivisione di esperienze, buone pratiche e progetti innovativi, stimolando la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti e favorendo lo sviluppo di soluzioni concrete capaci di generare valore economico e sociale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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