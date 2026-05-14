Emozioni… sos benessere

A Bari si sono svolte due giornate dedicate all’evento internazionale “Emozioni… SOS Benessere”, focalizzato sul benessere emotivo, la comunicazione e le relazioni interpersonali. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati all’importanza della percezione di sé e al suo impatto sulle emozioni e sui rapporti con gli altri. Sono stati organizzati incontri e sessioni rivolte a promuovere una migliore comprensione delle dinamiche emotive e dell’efficacia comunicativa. L’evento ha coinvolto esperti e pubblico interessato al miglioramento personale.

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A Bari l’evento internazionale “Emozioni. SOS Benessere”Due giornate dedicate al benessere emotivo, alla comunicazione e alla qualità delle relazioniIl modo in cui ci percepiamo influenza profondamente le emozioni, le relazioni e il modo di vivere il mondo. Da questa riflessione nasce “Emozioni.. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Emotional Overload SOS | When Everything Feels Too Much | Positive Mindset Ep.30 | SPW Sullo stesso argomento Ikos presenta il pre-congress 2026: “Emozioni… sos benessere”Un evento internazionale su corpo, mente e linguaggio per comprendere e trasformare le dinamiche emotive Inizia con questo incontro Pre-Congress la... Valtellina terra d'emozioni: al via la campagna che trasforma il viaggio in benessereIl bisogno di staccare con vacanze rigeneranti non è più un lusso, ma una necessità: il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche”... Diario delle emozioni su smartphone, ecco come funziona e cosa si può fareAnnotare emozioni e umore può aiutarci a riconoscere i fattori che incidono di più sul nostro stato d’animo. Le analisi e i grafici disponibili sulla App consentono poi di identificare trend e modelli ... lapresse.it Bambini e adolescenti: Caffo (Telefono Azzurro), benessere mentale prioritario, educare alle emozioni e alle relazioni saneUna delegazione di rappresentanti della Fondazione Sos Il Telefono Azzurro Ets, presieduta da Ernesto Caffo, è stata audita oggi dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ... agensir.it