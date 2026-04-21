Ikos presenta il pre-congress 2026 | Emozioni… sos benessere

Ikos ha annunciato il pre-congress 2026 intitolato “Emozioni… sos benessere”, un evento internazionale dedicato a temi di corpo, mente e linguaggio. L’incontro dà il via alla stagione primavera-estate degli eventi di IKOS AgeForm, scuola specializzata in formazione, comunicazione e psicoterapia. La manifestazione si propone di approfondire le dinamiche emotive e il loro ruolo nel benessere individuale, coinvolgendo professionisti e pubblico interessato a queste tematiche.