Ikos presenta il pre-congress 2026 | Emozioni… sos benessere
Ikos ha annunciato il pre-congress 2026 intitolato “Emozioni… sos benessere”, un evento internazionale dedicato a temi di corpo, mente e linguaggio. L’incontro dà il via alla stagione primavera-estate degli eventi di IKOS AgeForm, scuola specializzata in formazione, comunicazione e psicoterapia. La manifestazione si propone di approfondire le dinamiche emotive e il loro ruolo nel benessere individuale, coinvolgendo professionisti e pubblico interessato a queste tematiche.
Un evento internazionale su corpo, mente e linguaggio per comprendere e trasformare le dinamiche emotive Inizia con questo incontro Pre-Congress la stagione primavera-estate degli eventi di IKOS AgeForm, scuola d’eccellenza nella formazione, comunicazione e psicoterapia, da sempre impegnata nella.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Panini Comics presenta “Tutte le emozioni di Hulk” – Una storia divertente e profonda su emozioni, dialogo e accettazione di séSappiamo tutti che quando lo scienziato Bruce Banner perde il controllo delle proprie emozioni si trasforma nell’Incredibile Hulk.
Valtellina terra d'emozioni: al via la campagna che trasforma il viaggio in benessereIl bisogno di staccare con vacanze rigeneranti non è più un lusso, ma una necessità: il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche”...