Sanremo Don Backy contro Mogol per la canzone L' immensità È mia e lui sostituì solo tre parole

Don Backy rivendica di avere scritto “L’immensità” nella sua interezza e accusa Mogol di aver modificato solo tre parole, criticando il mancato riconoscimento durante il Festival di Sanremo. La polemica riaccende un dibattito storico sulla paternità del celebre brano italiano, dopo la recente celebrazione del paroliere all’Ariston. Sanremo, l’attacco a Mogol di Don Backy Ci sono controversie nella musica italiana che sembrano eterne: una di queste è il celebre brano “L’immensità“, che ancora una volta ha messo contro Don Backy e Mogol. Don Backy ha pubblicamente rivendicato la paternità pressoché completa del testo e della musica dell’indimenticabile canzone presentata al Festival di Sanremo del 1967. 🔗 Leggi su Virgilio.it

