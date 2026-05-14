Emmanuel Macron chi è la miliardaria iraniana che gli ha fatto perdere

Una donna iraniana è stata coinvolta in un episodio che ha attirato l’attenzione dei media, collegato al presidente francese. Durante un evento pubblico, la moglie del presidente ha schiaffeggiato il marito, e successivamente si è scoperto che questa donna iraniana aveva un ruolo nel contesto di quell’episodio. La donna in questione è nota per essere una miliardaria iraniana, il cui nome non è stato reso pubblico. La vicenda ha suscitato discussioni sui social e nelle testate di informazione.

C’era una donna iraniana dietro il famoso schiaffo di Brigitte Macron al marito e presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. A un anno dal ceffone rifilato dalla première dame all’inquilino dell’Eliseo prima di scendere dall’Airbus presidenziale al loro arrivo in Vietnam, il libro del giornalista di Paris Match Florian Tardif, Un couple (presque) parfait (Albin Michel), rivela dettagli saporiti su quella scena. Che fece il giro del mondo, alimentando le più ardite ricostruzioni e innumerevoli sfottò. «In realtà, fu una scenata sentimentale», ha raccontato ieri l’autore a Rtl. Rispondendo alle domande di Marc-Olivier Fogiel, Tardif... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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