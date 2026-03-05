Paola De Crescenzo intervista all’attrice in teatro con Emma | Le ombre che ci abitano

Durante un'intervista, l'attrice ha parlato del suo ruolo in teatro, spiegando che la rappresentazione di Madame Bovary è una sorta di confessione più che un'interpretazione classica. La produzione si intitola “Le ombre che ci abitano” e vede la De Crescenzo impegnata in una rivisitazione del personaggio, tra introspezione e immedesimazione. Lo spettacolo è attualmente in scena in diverse città.

C'è una farfalla che sbatte le ali in una stanza troppo stretta. Non è maliziosa, non è crudele: cerca una direzione. Sbatte, ricade, riprova. È l'immagine che Paola De Crescenzo usa per raccontare la sua Emma Bovary. Non un'icona letteraria da venerare né un monito morale da temere, ma un corpo inquieto che abita l'ombra, la attraversa e la rende visibile. In Emma, rilettura-concerto del romanzo di Flaubert dal 5 marzo in scena a Treviso, tutti i personaggi convergono in una sola voce. La sua. Non è solo interpretazione: è una riscrittura nata "senza passare dalla mente", come dice lei, ma attraverso un sentire che si è fatto parola, poi corpo, poi musica.