Ci sono persone che abitano i luoghi senza appartenere davvero a nessuno di essi. Persone che crescono imparando molto presto che esistere significa attraversare confini, lingue, identità, aspettative. E che, a forza di stare tra due mondi, si finisce per non sentirsi mai del tutto a casa, ma neppure completamente stranieri. Parlare con Isabella Nefar significa entrare proprio in questo spazio sospeso. Un luogo interiore fatto di partenze, di adattamenti, di nostalgia, di ostinazione. Un luogo in cui la libertà non è una parola astratta, ma qualcosa che si conquista ogni giorno, spesso pagando un prezzo altissimo. Nel suo racconto non c’è mai compiacimento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Isabella Nefar, l’intervista all’attrice in La legge di Lidia Poët 3: “Senza perdere mai leggerezza”

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