Emis Killa gran finale a Milano | doppia data al Fabrique per la chiusura del Club Tour 2026 La scaletta

A Milano, il rapper Emis Killa terrà due concerti al Fabrique nelle date del 15 e 16 maggio, segnando il finale del suo Tour 2026. La città si prepara ad accogliere il musicista per le ultime tappe di questa tournée, che vede protagonista la scena rap italiana. Entrambi gli eventi sono attesi con grande interesse, con la presenza di un pubblico che seguirà le esibizioni nelle due serate.

Milano si prepara ad accogliere uno dei pesi massimi della scena rap italiana. Venerdì 15 e sabato 16 maggio, l’energia di Emis Killa infiammerà il palco del Fabrique per le tappe conclusive del suo attesissimo Club Tour 2026. Un ritorno a casa in grande stile per l'artista, che approda nel.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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