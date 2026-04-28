Emis Killa Club tour 2026 all' Hall di Padova

Emis Killa ha annunciato il suo “Club Tour 2026”, che si svolgerà nel mese di maggio e toccherà diverse città italiane. L’artista ha recentemente pubblicato il suo nuovo album “Musica Triste”, uscito il 5 dicembre 2025. La tournée prevede un concerto all’Hall di Padova, tra le tappe del tour che coinvolgerà vari luoghi del paese.

Emis Killa torna live! Dopo l’uscita del suo ultimo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa annuncia il “Club Tour 2026”, che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio 2026. Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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