Emis Killa il suo Club Tour 20265 fa tappa a Senigallia | appuntamento al Mamamia
L'artista Emis Killa sta portando avanti il suo Club Tour 2026, una serie di concerti nei principali locali italiani. Questa volta, il tour fa tappa a Senigallia, presso il locale Mamamia. L'evento è molto atteso dai fan, che potranno ascoltare dal vivo le sue canzoni nel corso di questa tournée. La data rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del tour in corso.
SENIGALLIA - È in corso il Club Tour 2026 che riporta l’artista nei principali club italiani con una serie di appuntamenti attesi dal suo pubblico. Dopo le date di Torino, di Padova (sold out), di Firenze e di Roma, arriverà sabato 9 al Mamamia di Senigallia La tournée, prodotta da.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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