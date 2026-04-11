Nel 2026, in occasione del centenario di una nota azienda della Brianza, sono stati emessi due francobolli celebrativi dalle Poste italiane. Uno di questi, dedicato ai 100 anni dell’impresa, rappresenta un riconoscimento ufficiale per la sua presenza nel settore industriale e storico della regione. La decisione di creare un francobollo speciale si inserisce nelle iniziative commemorative legate al secolo di attività dell’azienda.

Lissone, 11 aprile 2026 – Nell’anno del centenario arriva anche un francobollo delle Poste. Un riconoscimento da collezione per l’importanza storica e industriale di una delle aziende più famose della Brianza, il cui nome è da un secolo sinonimo di eccellenza. Da oggi la Brugola Oeb, leader a livello mondiale nel settore delle viti a testa cava per motori, ha un francobollo dedicato: il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti realizzato un’emissione filatelica intitolata proprio alla storica impresa. Il francobollo, emesso dallo Stato e distribuito da Poste Italiane, appartiene alla serie tematica ’Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugola, un regalo per i 100 anni: emesso un francobollo celebrativo

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