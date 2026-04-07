Emergenza abitativa in Sicilia | la denuncia tra caro affitti overtourism e carenza di alloggi pubblici

In Sicilia, il problema abitativo riguarda da tempo molte famiglie che affrontano affitti elevati, una pressione turistica e una carenza di alloggi pubblici disponibili. La situazione viene descritta come una condizione stabile e persistente, non temporanea. Il segretario generale di una sigla sindacale evidenzia come il rinvio di un piano regionale per l’edilizia e la mancanza di interventi strutturali abbiano contribuito a questa realtà.

La Fillea Cgil segnala una condizione strutturale nell’Isola tra rinvio del Piano casa, degrado dell’edilizia residenziale, aumento dei canoni nelle città e difficoltà di accesso all’abitazione per giovani e famiglie “In Sicilia il disagio abitativo non è un’emergenza temporanea, ma una condizione strutturale”. È l’analisi di Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, che punta il dito contro il rinvio del Piano casa e contro quella che definisce una mancata assunzione di responsabilità politica sul tema a livello nazionale. “Il continuo rinvio del Piano casa, mentre cresce l’emergenza abitativa, certifica una responsabilità politica precisa: il Governo continua a non considerare la casa una priorità nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Napoli, stop all’emergenza abitativa: al via il recupero di 30mila alloggi pubblici Emergenza abitativa e Piano casa: 63mila alloggi inutilizzabili in Italia, oltre 2.200 in SiciliaQuante case popolari potrebbero tornare disponibili in pochi mesi in Italia? La risposta arriva dai dati raccolti da Federcasa, che ha elaborato una... Temi più discussi: La Pasqua degli ultimi: in Sicilia quasi mille senza dimora. Da Palermo a Catania non si ferma l’emergenza silenziosa; Case fredde, bollette alte, valore a rischio: la mappa dell’emergenza energetica degli immobili in Sicilia; Emergenza in Sicilia dopo il ciclone Harry: aiuti, fondi e interventi per la ripresa; Case popolari, l'assurdo paradosso dell'Imu: lo Iacp incassa 50 euro d'affitto ma ne paga 250 di tasse. Emergenza casa in Sicilia: 40 mila famiglie senza alloggio e affitti sempre più cariImmaginate loro. Poco più di trent’anni, un figlio piccolo. Lui lavora nel turismo, stagionale, con contratti che finiscono prima ancora di iniziare. Lei è commessa a tempo determinato. Non sono ... canicattiweb.com La povertà in Sicilia: il volto nascosto dei senzatetto di CataniaLa Sicilia nel 2026 continua a manifestare un problema profondo di povertà e emarginazione, in particolare a Catania, dove il volto nascosto della povertà è incarnato dai senzatetto che vivono tra le ... ecodisicilia.com EMERGENZA ABITATIVA “Noi residenti ci chiediamo se queste promesse saranno mantenute perché siamo pronti a dare voce ai nostri diritti e dignità”. #lattacco #foggia #immobili #residenti - facebook.com facebook Mentre la Regione Lombardia continua a ignorare l'emergenza abitativa, #Milano stabilisce canoni massimi per i nuovi #alloggi low-cost. Complimenti all'Assessore @Emmanuel__Conte e a tutta la Giunta per l’ottimo lavoro svolto. #socdem x.com