emergenza sicurezza manifestazione flop

Nella serata di ieri, in via Cavour, si è svolta una manifestazione che ha registrato una partecipazione limitata, nonostante le tensioni legate alla sicurezza nella zona. Nei giorni scorsi si sono verificati episodi di aggressione tra persone all’interno di bar, alimentando preoccupazioni tra i residenti. La presenza di forze dell’ordine è stata visibile, ma l’afflusso di cittadini all’evento è stato inferiore alle aspettative.

Il problema sicurezza c’è ed è un problema sentito come in tanti altri Comuni dell’hinterland, ma la manifestazione organizzata ieri sera in via Cavour, dopo l’ aggressione cruenta avvenuta sabato sera tra la folla e i tavolini dei bar, ha visto una scarsa partecipazione. Al presidio organizzato dal centrodestra erano presenti circa 40 cittadini, in maggioranza esponenti politici. "Il tema della sicurezza deve essere affrontato con serietà e responsabilità: dichiara il sindaco Stefano Ventura –, al di là delle bieche strumentalizzazioni politiche ai fini elettorali. Le persone che hanno organizzato il presidio sulla sicurezza sono le stesse che hanno già governato e che hanno lasciato Corsico in un disastro – sono le parole del sindaco Ventura –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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SICUREZZA, CORTEO FLOP, IL SINDACO: «SOLO STRUMENTALIZZAZIONI» | 24/01/2026

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