Il ritorno di una delle fiction più amate degli anni Duemila, ovvero I Cesaroni, avrebbe dovuto rappresentare un evento televisivo capace di riunire pubblico nostalgico e nuove generazioni. E invece, settimana dopo settimana, i numeri raccontano una realtà ben diversa: l’entusiasmo iniziale sembra essersi affievolito rapidamente, lasciando spazio a un calo progressivo che preoccupa addetti ai lavori e fan storici. La sfida del lunedì sera si è trasformata in un banco di prova complicato, dove il confronto con le proposte rivali mette in evidenza tutte le fragilità del progetto. Flop totale per I Cesaroni: ecco quanto ha fatto la terza puntata.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Disastro per I Cesaroni, ascolti sempre più bassi: alla terza puntata è emergenza, il flop è ormai chiaro

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