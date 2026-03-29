Manifestazione a Roma fermati 91 anarchici Meloni | Decreto Sicurezza funziona

A Roma sono stati fermati 91 anarchici durante una manifestazione. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che il Decreto Sicurezza è efficace. La manifestazione si è svolta in un contesto di tensione tra diritto di protesta e mantenimento dell’ordine pubblico. Le operazioni di polizia sono state coordinate per garantire la sicurezza nella zona interessata.

Il messaggio diffuso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni tocca corde profonde del dibattito politico attuale, ponendo l’accento sulla necessità di bilanciare il diritto fondamentale alla libera espressione con l’esigenza imprescindibile della tutela dell’ordine pubblico. La vicenda dei 91 soggetti dell’area anarchica fermati preventivamente a Roma rappresenta, nella visione governativa, la prova tangibile dell’efficacia operativa del Decreto Sicurezza. Questo provvedimento non viene presentato come una restrizione, bensì come un apparato di garanzia volto a proteggere la collettività e le stesse istituzioni democratiche da derive violente che nulla hanno a che vedere con il confronto civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Manifestazione a Roma, fermati 91 anarchici. Meloni: “Decreto Sicurezza funziona” Articoli correlati Anarchici in corteo nonostante il divieto: 91 fermati. Meloni: "Il decreto sicurezza funziona"Nonostante il divieto della Questura di Roma, questa mattina un manipolo di anarchici si è radunato al Parco degli Acquedotti per commemorare Sara... Leggi anche: Fermo preventivo per 91 anarchici, Meloni soddisfatta: “Il decreto sicurezza funziona, si manifesta senza violenza” Tutti gli aggiornamenti su Decreto Sicurezza Temi più discussi: Ilaria Salis, controllo in hotel a Roma. Cos'è successo e cosa si sa; Ultrà della Roma fermati fermati sotto l'Olimpica: volevano aggredire i tifosi del Bologna con spranghe e martelli; Ilaria Salis, il mistero delle date: l'alert tedesco un mese fa (ma non sono scattati i controlli); Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto. Manifestazione a Roma, fermati 91 anarchici. Meloni: Decreto Sicurezza funzionaIl messaggio diffuso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni tocca corde profonde del dibattito politico attuale, ponendo l'accento sulla necessità di ... thesocialpost.it Manifestazione anarchica vietata a Roma, 91 fermi preventiviGruppi di anarchici, arrivati a Roma per una manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell'esplosione del 19 marzo, vietata dalla Questura, sono stati bloccati su vari ingres ... tg24.sky.it Meloni: 'Il decreto sicurezza funziona, lo conferma il fermo dei 91 anarchici a Roma'. La premier: "Non limita la libertà di manifestare, ma tutela chi lo fa civilmente" #ANSA - facebook.com facebook Meloni: 'Il decreto sicurezza funziona, lo conferma il fermo dei 91 anarchici a Roma'. La premier: "Non limita la libertà di manifestare, ma tutela chi lo fa civilmente" #ANSA x.com