Emergenza rientrata al Roland Garros ci sarà | l’annuncio ufficiale

Dopo il ritiro durante un match dell'ATP di Roma a causa di un problema fisico, il tennista aveva alimentato dubbi sulla sua presenza al prossimo torneo di Roland Garros. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità: l’atleta sarà al via dell’importante torneo sul cemento parigino. La notizia è stata comunicata tramite un annuncio ufficiale, che ha confermato la sua partecipazione nonostante le preoccupazioni in precedenza legate alle condizioni fisiche.

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Dopo il preoccupante ritiro nel match contro Andrea Pellegrino durante l’ATP di Roma, dove Arthur Fils aveva mostrato segni di malessere a causa di un problema fisico, la sua partecipazione al Roland Garros era messa seriamente in dubbio. Con il giovane francese che aveva abbandonato sul 4-0 contro l’italiano, le notizie circolavano rapidamente, creando allarmismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, Fils ha rassicurato i suoi fan con un messaggio sui social, confermando che, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, il problema non è grave. “Ho sentito qualcosa durante il match a Roma, ma ho fatto tutti i test con il mio team e tutto è chiaro. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roland Garros 2026, non ci sarà il One-Point Slam a ParigiIl Roland Garros non ha alcuna intenzione di seguire la strada del discusso “One-Point Slam”, format esploso mediaticamente nella settimana... Carlos Alcaraz non sarà a Roma e al Roland Garros: “Momento difficile, tornerò più forte”Il forfait di Carlos Alcaraz scuote il circuito alla vigilia della stagione su terra più attesa. Si parla di: Tennis, Rune salta anche il Roland Garros: Decisione difficile ma giusta. Musetti rinuncia al Roland Garros: c'è l'annuncioDurante gli Internazionali d'Italia, il tennista carrarino ha subito una lesione al retto femorale sinistro che non gli permetterà di partecipare allo Slam parigino ... corrieredellosport.it Lorenzo Musetti rinuncia al Roland Garros: Ho una lesione al retto femorale, questa cosa mi pesaLorenzo Musetti non parteciperà al Roland Garros. Il tennista azzurro lo ha annunciato attraverso i propri canali social: Dopo la partita di ieri ... fanpage.it