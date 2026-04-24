Carlos Alcaraz non parteciperà né al torneo di Roma né al Roland Garros. L’atleta ha annunciato di attraversare un momento difficile e ha dichiarato che tornerà più forte. La sua assenza rappresenta una novità significativa nel panorama tennistico internazionale, considerando la sua posizione tra i favoriti del momento. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio delle competizioni sulla terra battuta, che per molti rappresentano l’appuntamento più importante della stagione.

Il forfait di Carlos Alcaraz scuote il circuito alla vigilia della stagione su terra più attesa. Il numero 2 del mondo ha annunciato ufficialmente la rinuncia sia agli Internazionali d’Italia sia al Roland Garros, confermando i timori emersi dopo l’infortunio al polso rimediato nel torneo di Barcellona. Già nei giorni successivi allo stop, lo spagnolo aveva lasciato intendere come la sua presenza a Roma fosse in forte dubbio, con un’ombra ancora più lunga proiettata su Parigi. L’ufficialità è arrivata attraverso un messaggio sui social, i n cui Alcaraz ha scelto la via della prudenza, privilegiando il recupero completo rispetto a un rientro affrettato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz non sarà a Roma e al Roland Garros: “Momento difficile, tornerò più forte”

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