Il ministro Piantedosi il 24 aprile a Brindisi gli organici delle forze dell' ordine saranno rafforzati

Il 24 aprile il ministro dell’Interno sarà a Brindisi per annunciare un incremento degli organici delle forze di polizia nella zona. La notizia è stata riportata dal vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia al termine di un’audizione svoltasi questa mattina presso la prefettura di Brindisi. La commissione ha ascoltato le dichiarazioni di alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e delle autorità locali.

L'annuncio del deputato Mauro D'Attis, al termine delle audizioni davanti alla commissione parlamentare antimafia. Il ministro dell'Interno presenzierà all'inaugurazione di un bene confiscato alla mafia Le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia, Mauro D'Attis, al termine dell'audizione della medesima commissione che si sono svolte stamattina (venerdì 27 marzo) presso la prefettura di Brindisi. Il tavolo è stato coordinato dalla presidente Chiara Colosimo. D'Attis ha annunciato la visita a Brindisi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per il prossimo 24 aprile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Il ministro Piantedosi il 24 aprile a Brindisi, gli organici delle forze dell'ordine saranno rafforzati" Articoli correlati Dopo i disordini a Torino, il ministro Piantedosi difende l’uso della forza da parte delle forze dell’ordineA Torino, nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026, le strade del centro storico si sono trasformate in un teatro di tensione. Anche il Sap interviene sulla carenza degli organici delle forze dell'ordineRiceviamo e pubblichiamo dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) una lettera aperta con relativa richiesta di incontro urgente sulle criticità del... Una raccolta di contenuti su Il ministro Piantedosi il 24 aprile a... Temi più discussi: Question time del ministro dell’Interno alla Camera dei Deputati; Piantedosi rispolvera la pista anarchica; Il Ministro Piantedosi entra alla Camera per il Question Time; Camera, il question time con i ministri Nordio, Tajani e Piantedosi: segui la diretta dall’Aula. Il ministro Piantedosi taglia il nastro della nuova caserma dei carabinieriForse mai così tante autorità sul territorio questa mattina a Lodi Vecchio per inaugurare la nuova caserma dei carabinieri. In via Codazzi al taglio del nastro anche il ministro Piantedosi, per la ... ilcittadino.it Il ministro Piantedosi a Varese per la sicurezza: incontri istituzionali e controllo del territorioL’appuntamento principale sarà la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Ore 13,35 - In diretta da Brindisi - Terminato il vertice con la Commissione Parlamentare Antimafia. Il 24 Aprile il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Brindisi. - facebook.com facebook Piantedosi rispolvera la pista anarchica Il ministro al question time: «Rischio escalation» Il 2 maggio si decide se rinnovare il 41 bis per Alfredo Cospito @oiramdivito x.com