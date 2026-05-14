Emergenza autobotti il candidato al Consiglio comunale Gramaglia | Subito un tavolo tecnico
In risposta alla grave crisi idrica che interessa la città e le aree limitrofe, il consigliere comunale e candidato alle prossime elezioni ha richiesto con priorità l’istituzione immediata di un tavolo tecnico. La richiesta arriva in un momento in cui le autobotti sono state mobilitate per distribuire acqua, e si cerca di trovare soluzioni concrete per affrontare il problema. La situazione si trascina da tempo, senza interventi risolutivi definitivi.
Simone Gramaglia, consigliere comunale e candidato al Consiglio comunale per le prossime amministrative, alla luce della gravissima situazione idrica che continua a colpire la città di Agrigento e il territorio circostante, chiede con la massima urgenza la convocazione di un tavolo tecnico di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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