Emergenza autobotti il candidato al Consiglio comunale Gramaglia | Subito un tavolo tecnico

In risposta alla grave crisi idrica che interessa la città e le aree limitrofe, il consigliere comunale e candidato alle prossime elezioni ha richiesto con priorità l’istituzione immediata di un tavolo tecnico. La richiesta arriva in un momento in cui le autobotti sono state mobilitate per distribuire acqua, e si cerca di trovare soluzioni concrete per affrontare il problema. La situazione si trascina da tempo, senza interventi risolutivi definitivi.

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