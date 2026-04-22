Qualità della vita e attenzione per il sociale | gli obiettivi del candidato al consiglio comunale Guarini

A Salerno, il candidato al consiglio comunale Guarini si impegna a migliorare la qualità della vita attraverso interventi concreti nelle attività quotidiane. La sua attenzione si concentra sulla cura delle strade, sulla presenza di cestini per i rifiuti e sulla manutenzione degli spazi pubblici. Il suo programma prevede azioni mirate a garantire un ambiente più curato e rispettoso degli spazi condivisi, puntando su interventi pratici e immediati.

A Salerno la qualità della vita si misura soprattutto nelle cose quotidiane. Non nei grandi progetti, ma nei dettagli: una strada pulita, un cestino disponibile, un’area curata, il rispetto degli spazi comuni. Eppure, è proprio su questo piano che negli ultimi anni si è accumulata una criticità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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