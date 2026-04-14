L'emergenza carburante ha portato Aeroitalia a richiedere ufficialmente al governo l'apertura di un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'amministratore delegato dell'azienda ha espresso gratitudine nei confronti del Vicepremier e del ministro coinvolti, sottolineando la necessità di affrontare la questione con urgenza. La richiesta mira a trovare soluzioni per garantire il normale funzionamento dei servizi aerei in questa fase critica.

“Desidero ringraziare a nome di tutta Aeroitalia il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l'attenzione e la sensibilità dimostrate rispetto all'allarme legato all'aumento straordinario del costo del carburante per l'aviazione, un tema che incide in modo diretto sulla sostenibilità economica del trasporto aereo, in particolare per la continuità territoriale nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria e Friuli”. Lo ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato Aeroitalia. “L'attuale scenario internazionale - ha continuato - caratterizzato da forti tensioni e volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Emergenza carburante. Intrieri, AD Aeroitalia: “Chiediamo al governo l'attivazione di un tavolo tecnico al Mit"

Emergenza carburante. Intrieri (ad Aeroitalia): "Chiediamo al governo l’attivazione urgente di un tavolo tecnico di confronto presso il MIT"“Desidero ringraziare a nome di tutta Aeroitalia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione e...

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