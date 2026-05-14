Negli ultimi anni, Elrow si è affermato come uno dei nomi più riconoscibili nel mondo della musica elettronica, distinguendosi per l’atmosfera scenografica e le performance dal vivo. La sua presenza si è fatta notare in numerosi eventi e festival internazionali, attirando un pubblico vasto e variegato. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono registrate alcune segnalazioni di furti durante gli eventi, portando all’attenzione delle autorità i problemi di sicurezza legati alla gestione delle grandi folle.

Elrow, nel panorama mondiale della musica elettronica, è diventato negli ultimi anni uno dei simboli della nightlife dall’aspetto scenografico e performativo. Ne scrive, per GBT, Barbara Comelato. Elrow, la storia. Nato in Spagna e cresciuto fino a diventare un brand globale della musica elettronica, il festival attira migliaia di giovani tra Ibiza, Madrid, Barcellona, Marbella e altre città sparse in tutto il mondo. Ogni evento ha un tema differente, esplorando mondi psichedelici, carnevali tropicali, circhi surreali, e universi fantasy. Il pubblico viene immerso in scenografie gigantesche fatte di coriandoli, cannoni di carta, gonfiabili giganti, costumi eccentrici, effetti visivi teatrali, artisti, acrobati e giocolieri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Elrow, la nightlife mondiale e l’ombra dei furti

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