Guardiani della soglia | lunedì 16 marzo la presentazione del libro su buttafuori violenza e nightlife

Lunedì 16 marzo alle ore 18,30 allo Spaziotto di via Groppi si terrà la presentazione del libro “L’ultima maledetta mezzora. Discoteche, gestione della violenza e culture dei buttafuori”. L’evento apre il tour di Guardiani della soglia, un ciclo di incontri organizzati da Laboranotte per discutere temi legati alla sicurezza e alla gestione degli spazi notturni. La serata prevede interventi e approfondimenti sul ruolo dei buttafuori e sulla realtà delle discoteche.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Parte da Parma il tour di presentazione del libro “L’ultima maledetta mezzora. Discoteche, gestione della violenza e culture dei buttafuori” Lunedì 16 dalle ore 18,30 allo Spaziotto di via Groppi si inaugura la prima tappa di Guardiani della soglia, il book tour organizzato da Laboranotte, l’associazione parmigiana che si occupa di politiche della notte e Secchiate, la newsletter dedicata al mondo della notte, per presentare il libro di Pietro Saitta “L’ultima maledetta mezzora. Discoteche, gestione della violenza e culture dei buttafuori”, primo studio sociologico in Italia su una figura spesso invisibile ma centrale nella vita notturna: l'addetto alla security, comunemente chiamato buttafuori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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