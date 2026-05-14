Elodie e Franceska tra topless e bikini il primo servizio fotografico insieme celebra la sensualità

Elodie e Franceska Nuredini hanno realizzato il loro primo servizio fotografico congiunto, in cui sono apparse sia in topless che in bikini. Le immagini rappresentano il loro debutto ufficiale come duo davanti all’obiettivo, mostrando una scelta di look che mette in evidenza la loro sensualità. La sessione fotografica è stata pubblicata e condivisa pubblicamente, segnando un momento importante nella loro collaborazione.

Elodie e Franceska Nuredini hanno posato per la prima volta insieme in un servizio fotografico "ufficiale". Tra micro bikini, collant velati e Senza veli, hanno lasciato emergere tutta l'innata sensualità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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… comunque Franceska è sempre molto amorevole nei confronti di Elodie, mentre Elodie non lo è più, dalle rose e dai cuoricini passiamo alle farfalle o addirittura al solo mi piace… mah sarà strategia o sarà che non sono più una coppia … sarebbe davve x.com

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