Bacio tra Elodie e Franceska Nuredini in discoteca è il primo in pubblico dopo le voci sulla presunta relazione - VIDEO

In una discoteca, Elodie e Franceska Nuredini sono state viste scambiarsi un bacio pubblico. Elodie ha preso il volto di Franceska tra le mani e si è avvicinata per baciarla, mentre sui social si è fatto notare un commento che menzionava un ex. Il gesto è stato ripreso in un video e condiviso online.

Elodie prende il volto di Franceska fra le mani e si avvicina per darle un bacio, sui social: "Iannone già dimenticato?" Bacio tra Elodie e Franceska Nuredini in discoteca. Si tratta del primo bacio in pubblico dopo il boom delle voci sulla loro presunta relazione e la vacanza in Thailandia.

