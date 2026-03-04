Alleanza Progressista Arezzo Partecipa al lavoro con Vincenzo Ceccarelli

L'Alleanza Progressista “Arezzo Partecipa” ha annunciato la collaborazione con Vincenzo Ceccarelli. La coalizione ha comunicato di essere impegnata in un percorso di dialogo e coordinamento con il politico. L'annuncio è stato diffuso oggi e riguarda le attività e le iniziative condivise nel territorio di Arezzo. La notizia arriva a pochi giorni da una serie di incontri pubblici e incontri istituzionali.

Arezzo, 4 marzo 2026 – : avviato il percorso verso la presentazione pubblica del candidato a Sindaco L'Alleanza Progressista "Arezzo Partecipa" è pienamente al lavoro insieme al candidato a Sindaco Vincenzo Ceccarelli per costruire un percorso politico solido, partecipato e radicato nei territori del Comune di Arezzo. È stato definito il cronoprogramma che porterà alla presentazione pubblica della candidatura di Vincenzo Ceccarelli: un momento che non sarà soltanto formale, ma l'avvio di una campagna elettorale fondata su ascolto, confronto e proposta. In queste settimane l'Alleanza sta mettendo a fuoco le idee per la città, condivise all'interno della coalizione, che saranno oggetto di un confronto aperto con i cittadini.