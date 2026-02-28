Arezzo elezioni comunali | Vincenzo Ceccarelli candidato sindaco del centrosinistra

A Arezzo, Vincenzo Ceccarelli è stato annunciato come candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. Ha 66 anni, ha ricoperto il ruolo di sindaco di Castel San Niccolò, suo paese d’origine, e attualmente è presidente della Provincia. La sua candidatura rappresenta una delle principali novità in vista del voto che si terrà nella città toscana.

AREZZO – Vincenzo Ceccarelli è il candidato sindaco per il Comune di Arezzo della coalizione di centro sinistra. 66 anni, già sindaco di Castel San Niccolò suo paese d’origine, presidente della Provincia di Arezzo, assessore regionale e capogruppo del Pd in Consiglio toscano fino ad ottobre 2025. Il “campo largo” del centrosinistra aretino prova dunque a compattarsi e, dopo giorni di contatti e confronti serrati, fa convergere la propria scelta sul nome di Ceccarelli. Alla riunione decisiva hanno preso parte le forze dell’alleanza progressista: oltre al Pd, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, le realtà civiche Arezzo 2020 e Casa Riformista e Italia Viva. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

