Elezioni comunali 2026 sono due i candidati in corsa a Bogogno

Sono due i candidati sindaco in corsa per le elezioni comunali di Bogogno.Domenica 24 e lunedì 25 maggio a sfidarsi alle urne per la fascia tricolore saranno il sindaco uscente Pietro Sacco, che scende in campo con la lista civica "Bogogno Futura. Continuiamo a costruire insieme", e Mario Andrea.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Galeazzo Bignami - Bologna: PROPOSTE CANDIDATI GIÀ IN AUTUNNO (20.03.26)

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