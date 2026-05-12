Schianto tra due mezzi pesanti e un' auto E45 chiusa a Pieve Santo Stefano
Un incidente si è verificato lungo la strada E45, coinvolgendo due mezzi pesanti e un’auto, provocando la chiusura temporanea della carreggiata a Pieve Santo Stefano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno accertato i fatti e messo in sicurezza l’area. La carreggiata è rimasta bloccata mentre vengono effettuate le operazioni di rimozione dei veicoli e di pulizia.
E 45 chiusa per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e una vettura, con tanto di carico sparso sulla carreggiata. Lo schianto è avvenuto questa mattina alle poco dopo le 8, al chilometro 162 a Pieve Santo Stefano.Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con un'autogrù e un mezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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