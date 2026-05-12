Schianto tra due mezzi pesanti e un' auto E45 chiusa a Pieve Santo Stefano

Un incidente si è verificato lungo la strada E45, coinvolgendo due mezzi pesanti e un’auto, provocando la chiusura temporanea della carreggiata a Pieve Santo Stefano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno accertato i fatti e messo in sicurezza l’area. La carreggiata è rimasta bloccata mentre vengono effettuate le operazioni di rimozione dei veicoli e di pulizia.

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