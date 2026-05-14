Elezioni incontri e confronti del candidato sindaco Alonge con la città

Oggi il candidato sindaco Alonge ha partecipato a diversi incontri nel pomizio della giornata, confrontandosi con rappresentanti di varie realtà locali. Tra gli incontri, quello con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento, presieduto da Salvatore Occhipinti, che ha promosso un momento di dialogo tra le parti. L’intera giornata si è svolta tra appuntamenti e scambi di opinioni, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze e le preoccupazioni della comunità.

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Oggi è stato un pomeriggio intenso di incontri e confronto con pezzi importanti della città.Ho avuto il piacere di incontrare l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento, guidato dal presidente Salvatore Occhipinti, che ringrazio per avere promosso un momento di dialogo aperto ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Dino AlongeIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città... Elezioni Comunali, il candidato sindaco Lanocita: "Le mie tre proposte per la città"La coalizione lancia il programma: focus su stop al consumo di suolo, decentramento decisionale e candidatura della città a Capitale della Cultura... Temi più discussi: Taccuino elettorale: gli impegni dei candidati e delle liste; A Laveno Mombello confronto pubblico tra i candidati sindaco; Elezioni, al via gli incontri con Bellesi e Milazzo; Basile in tour nelle Municipalità, gli incontri nei villaggi e le nuove tappe già fissate in tutta Messina. Una serata che porterò nel cuore. Grazie a tutte le cittadine e i cittadini di San Giovanni Rotondo che ieri hanno condiviso con noi tempo, ascolto, emozioni e speranze. Incontri come questi ricordano quanto sia importante stare tra le persone, guardarsi negli o x.com Elezioni comunali Genzano, Alessandra Tomei e Gaetano Todaro candidati con Fratelli d’Italia per Fabio Papalia sindacoSe questa situazione vi sembra accettabile, non c’è bisogno di cambiare. Ma se condividete l’indignazione, è il momento di voltare pagina, dichiarano i candidati, sostenendo la candidatura a sindaco ... castellinotizie.it Elezioni comunali Messina, Antonio De Luca e Ismaele La Vardera incontrano cittadini e commerciantiUna giornata di ascolto e confronto diretto con i cittadini nei quartieri della città. È quella in programma venerdì 15 maggio, che vedrà l’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’A ... strettoweb.com