Il candidato sindaco di Salerno, Franco Massimo Lanocita, ha presentato ufficialmente la sua candidatura in vista delle prossime elezioni comunali. È stato scelto come rappresentante della coalizione “Possiamo da Ora” e ha illustrato tre proposte specifiche per la città. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, durante il quale ha annunciato le iniziative principali che intende portare avanti nel suo programma elettorale.

La coalizione lancia il programma: focus su stop al consumo di suolo, decentramento decisionale e candidatura della città a Capitale della Cultura 2030 Presentazione ufficiale per la candidatura a sindaco di Salerno di Franco Massimo Lanocita, scelto per guidare la coalizione “Possiamo da Ora” in vista delle prossime elezioni amministrative. La candidatura nasce per unire sotto un unico progetto le forze politiche Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alle sigle civiche Terra socialista, Risorgimento socialista, Salerno in Comune e Comitato Salute e Vita. Durante la presentazione, il candidato ha illustrato le motivazioni... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni Comunali, il candidato sindaco Lanocita: "Le mie tre proposte per la città"

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