Elezioni il candidato sindaco Mangiapane | Cammarata ha bisogno di continuità per completare il percorso avviato
Il sindaco uscente di Cammarata ha annunciato di voler concorrere nuovamente alle prossime elezioni comunali, sottolineando l’importanza di mantenere la continuità amministrativa per completare i progetti avviati. In un intervento pubblico, ha ribadito la volontà di ricevere il sostegno degli elettori, affermando che un secondo mandato permetterebbe di portare avanti le iniziative già in corso.
Giuseppe Mangiapane, sindaco uscente di Cammarata, torna a chiedere la fiducia dei cittadini per un secondo mandato. Sostenuto dalla lista civica Costruire orizzonti, punta sulla continuità amministrativa come chiave per consolidare i risultati ottenuti in cinque anni di governo e completare i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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