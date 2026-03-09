Si rinnova la sfida tra Mangiapane e Traina per la poltrona di sindaco a Cammarata

A Cammarata si avvicinano le elezioni comunali del 23 e 24 maggio, con Giuseppe Mangiapane, sindaco uscente, che si candida di nuovo alla guida del paese, e Giuliano Traina, attuale consigliere provinciale, che si presenta come suo avversario. La campagna elettorale si concentra sulla sfida tra i due, pronti a confrontarsi per la poltrona di sindaco nel prossimo mandato.

A Cammarata si profila una sfida elettorale dal sapore di déjà-vu. Alle amministrative del 23 e 24 maggio torneranno a confrontarsi Giuseppe Mangiapane, sindaco uscente, e Giuliano Traina, attuale consigliere provinciale. Cinque anni fa Mangiapane vinse con 2.086 voti (52,3%) sostenuto dalla lista "Il paese che vogliamo", superando Traina, candidato de "Il futuro adesso", che ottenne 1.914 preferenze (48,5%). Traina ha annunciato due giorni fa sui social l'imminente ufficializzazione della propria candidatura: "Inizia una nuova sfida, spero che tutto si svolga all'insegna del rispetto politico". Il movimento "Idea Comune"che sostiene il candidato Traina in un post ha scritto: "Questo percorso non appartiene a pochi, può essere di tutti".

