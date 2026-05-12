Elezioni il candidato sindaco Giuliano Traina | Esperienza e concretezza per il futuro di Cammarata

Il candidato sindaco di Cammarata ha annunciato la propria candidatura, sottolineando di portare con sé un’esperienza imprenditoriale e una buona conoscenza delle dinamiche locali. Ha parlato di una visione organizzativa e di un legame stretto con il territorio come elementi chiave della sua proposta politica. La candidatura è stata presentata in occasione di un incontro pubblico, senza ulteriori dettagli sui programmi o sulle alleanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui