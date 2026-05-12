Elezioni il candidato sindaco Giuliano Traina | Esperienza e concretezza per il futuro di Cammarata

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco di Cammarata ha annunciato la propria candidatura, sottolineando di portare con sé un’esperienza imprenditoriale e una buona conoscenza delle dinamiche locali. Ha parlato di una visione organizzativa e di un legame stretto con il territorio come elementi chiave della sua proposta politica. La candidatura è stata presentata in occasione di un incontro pubblico, senza ulteriori dettagli sui programmi o sulle alleanze.

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“Esperienza imprenditoriale, visione organizzativa e un forte legame con il territorio”. Così Giuliano Traina ripresenta la sua candidatura a sindaco di Cammarata. Imprenditore, presidente della squadra di calcio Kamarat, con una famiglia che opera da generazioni nel settore dei rifiuti in tutta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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