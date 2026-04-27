Quella strada su due province che nessuno vuole sistemare e i residenti hanno paura

In una zona che collega due province si trova una strada che i residenti definiscono come un’autostrada, a causa della sua larghezza e dell’eccesso di velocità con cui vengono percorsi i tratti. Le persone che abitano in questa area si sentono insicure, temendo di attraversarla, e lamentano una gestione caotica e frammentata, con continui passaggi di competenze tra i due enti locali. La situazione resta irrisolta da tempo, senza interventi concreti.

“Questa non è una strada, ma è un’autostrada. Abbiamo paura ad attraversare perché le auto sfrecciano a tutta velocità e quando c’è un problema è un continuo rimbalzo di competenze da un comune all’altro. O meglio da una provincia all’altra”. È esasperato Claudio, un lettore di MonzaToday che.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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