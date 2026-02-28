Parma-Cagliari due pesi e due misure | perché su Caprile è fallo e su Maignan no?

Durante il primo tempo di Parma-Cagliari, l'arbitro ha fischiato un fallo su Caprile, portando a una discussione sulla differenza di trattamento tra il portiere del Parma e quello del Milan, Maignan, che nello stesso episodio non ha ricevuto il fischio. La decisione ha suscitato interrogativi sulla coerenza delle valutazioni arbitrali in campo.

Milan-Parma aveva generato un'ondata di polemiche nei confronti dell'AIA, per il gol di Troilo che ha deciso la partita. L'arbitro Piccinini, dal campo, aveva annullato la rete per un blocco di Valenti su Maignan, poi, richiamato dal Var, ha cambiato decisione. Nel consueto appuntamento con Open VAR, il membro del C.A.N. (Commissione Arbitri Nazionale) Dino Tommasi, ha approvato la scelta finale. "Valenti non fa alcun movimento verso Maignan per ostruire, ha diritto di posizionarsi lì". Nella giornata di ieri (27 febbraio), al Tardini, si è giocata Parma-Cagliari, anticipo della 27ª giornata di Serie A. È il 24' minuto quando l'arbitro Massimi fischia un fallo, proprio su Valenti, per una dinamica identica a quella del match di San Siro.