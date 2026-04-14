Presidenza FIGC è corsa a due per il post Gravina | da Malagò ad Abete ecco da chi sono appoggiati
La corsa alla presidenza della FIGC ha preso avvio ufficialmente, con due principali candidati che si contendono il ruolo. Tra i nomi più citati ci sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, entrambi supportati da diverse figure del mondo sportivo e politico. La competizione si concentra ora sulla raccolta di candidature e sostenitori, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle possibili scelte future per la gestione del calcio italiano.
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La candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della Figc è una comica. Il calcio italiano è una comica. x.com
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