Presidenza FIGC è corsa a due per il post Gravina | da Malagò ad Abete ecco da chi sono appoggiati

La corsa alla presidenza della FIGC ha preso avvio ufficialmente, con due principali candidati che si contendono il ruolo. Tra i nomi più citati ci sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, entrambi supportati da diverse figure del mondo sportivo e politico. La competizione si concentra ora sulla raccolta di candidature e sostenitori, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle possibili scelte future per la gestione del calcio italiano.