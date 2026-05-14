Due candidati hanno presentato ufficialmente le loro candidature per la presidenza della Federcalcio entro il termine di 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva, prevista per lunedì 22 giugno alle 8. Si tratta di un ex presidente e di un attuale presidente, entrambi con programmi depositati con le relative proposte e linee guida. I documenti sono stati inviati nei tempi stabiliti dal regolamento ed è ora possibile conoscere le rispettive piattaforme per la gestione del ruolo.

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel. La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. Lo rende noto la Figc. Programma Malagò: “Figc garante senza invadere autonomia Lega A”. “La Federazione deve accompagnare la Serie A senza invadere l’autonomia della Lega, ma assumendo il ruolo di garante dell’interesse generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Figc, Malagò e Abete candidati: ecco i programmi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Elezioni Figc: ipotesi Malagò, ecco come cambiano gli equilibri ma Abete non ci staAd appena dieci giorni dalle dimissioni di Gabriele Gravina dalla presidenza della Figc, si vive oggi la prima di una serie di tappe fondamentali...

Leggi anche: Elezioni FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Elezioni il 22 giugno

Temi più discussi: Figc, grandi manovre per il nuovo presidente: Malagò è davanti, Abete corre (per ora); Presidenza Figc, su Malagò c'è l'ombra dell'ineleggibilità: è l’ultimo ostacolo prima di una vittoria ormai annunciata; Le elezioni FIGC saranno un duello tra Malagò e Abete: voti, alleanze e rischio ineleggibilità; Elezioni Figc, gli avversari di Malagò ci provano: rischio ineleggibilità?.

?? In vista delle elezioni del 22 giugno per la presidenza della #FIGC, Giovanni #Malagò progetta già la sua #Nazionale del futuro: pronti un ruolo dirigenziale di altissimo profilo per Paolo #Maldini e il clamoroso sogno Pep #Guardiola come nuovo ct #calcio x.com

Elezioni Figc, depositate le candidature di Abete e Malagò(Adnkronos) – Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi.La ... cremonaoggi.it

FIGC, Malagò e Abete ufficialmente candidati alla presidenzaLa Federcalcio annuncia l’accettazione delle candidature per le elezioni del 22 giugno; esclusa quella di Renato Miele ... calciocasteddu.it