In vista delle prossime elezioni per la presidenza della FIGC, circolano diverse ipotesi sui possibili candidati e sugli schieramenti. Si parla di un possibile cambio di equilibri, con alcune figure che potrebbero avere un ruolo chiave nelle decisioni future. Tra le possibili candidature, si fa il nome di un ex presidente, mentre altri ipotizzano un avvicendamento legato a una rapida accelerazione dei tempi. La situazione rimane fluida e ancora da definire.

Ad appena dieci giorni dalle dimissioni di Gabriele Gravina dalla presidenza della Figc, si vive oggi la prima di una serie di tappe fondamentali nella corsa alla guida del calcio che verrà, quello che — a detta di tutti — ha urgente bisogno di una rifondazione. L’Assemblea della Lega Serie A di questa mattina a Milano segna un momento chiave anche per il resto delle componenti federali che si apprestano a formalizzare il loro sostegno a un candidato in vista delle elezioni in programma il 22 giugno. La Serie A come detto è pronta a sostenere Giovanni Malagò. Ma il fatto che sia una decisione insolitamente compatta e raggiunta piuttosto in fretta non può non avere un significato politico, così rilevante da poter indirizzare gli scenari futuri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elezioni Figc: ipotesi Malagò, ecco come cambiano gli equilibri ma Abete non ci sta

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