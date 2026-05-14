elezioni di reggio calabria fdi presenta la sua lista

A Reggio Calabria, Fratelli d’Italia ha annunciato la lista dei candidati che supporteranno il candidato a sindaco Francesco Cannizzaro durante le prossime elezioni comunali. La presentazione si è svolta in una sede locale, con i rappresentanti del partito che hanno illustrato i nomi scelti per le diverse liste. La candidatura di Cannizzaro è stata accompagnata dall’elenco ufficiale dei nomi di Fratelli d’Italia, pronto a partecipare alla competizione elettorale.

Anche Fratelli d’Italia ha presentato la sua lista di candidati che affiancheranno il candidato a Sindaco Francesco Cannizzaro. Lo hanno fatto presso eHotel.. Nel pieno delle Elezioni di Reggio Calabria, a dieci giorni dal voto, la sala dell’èHotel ha accolto l’arrivo di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia. Una presenza che ha assunto il valore di un segnale politico preciso: il partito considera la sfida reggina una partita strategica, da affrontare con compattezza e ambizione. La sala gremita, l’atmosfera vivace e la partecipazione di dirigenti, militanti e candidati hanno restituito l’immagine di una comunità politica mobilitata e consapevole del momento. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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