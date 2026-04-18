Elezioni Giuseppe Carini ci riprova con la lista Pontenure sei tu

Venerdì 17 aprile si è svolta la giornata di raccolta firme per la lista “Pontenure sei tu”, guidata dal candidato sindaco Giuseppe Carini. Carini, già primo cittadino dal 2024 al 2025, si presenta di nuovo alle elezioni dopo un periodo di commissariamento dell’ente, avvenuto in seguito a una mozione di sfiducia. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione della lista e sulla raccolta di firme tra i cittadini.

Si è svolta venerdì 17 aprile la giornata di raccolta firme per la lista “Pontenure sei tu” guidata dal candidato sindaco Giuseppe Carini, già primo cittadino dal 2024 al 2025, fino alla mozione di sfiducia che ha portato al commissariamento dell’ente. Carini aveva fissato l'appuntamento al bar.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Kamala Harris ci riprova? La tentazione di una nuova corsa alle elezioni del 2028: «Potrei farlo, ci sto pensando» – Il videoMancano più di due anni e mezzo alle prossime elezioni presidenziali americane, ma tra le fila dei democratici comincia a esserci un certo fermento. Leggi anche: "Dell'irragionevole ragione": a tu per tu con l'autore Giuseppe Ruggeri Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Elezioni Comunali: 11 anni… viziati; Elezioni in provincia di Palermo, chi sono (al momento) i candidati a sindaco nei Comuni più grandi.