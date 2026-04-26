Elezioni amministrative in Bergamasca 14 Comuni al voto | tutte le liste e i candidati

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgono le elezioni amministrative in quattordici Comuni della Bergamasca. In questa occasione, i cittadini saranno chiamati a scegliere i nuovi sindaci e le rispettive liste. Le consultazioni riguardano un’ampia area del territorio, coinvolgendo diverse comunità locali. Le operazioni di voto si svolgeranno nei seggi aperti in entrambi i giorni, con i risultati attesi nelle prime ore successive alla chiusura delle urne.

Sono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne per rinnovare le loro amministrazioni domenica 24 e lunedì 25 maggio. Al voto vanno 14 paesi, tutti sotto i diecimila abitanti, per un totale di circa 42mila abitanti coinvolti e 37mila elettori. Alle 12 di sabato 25 aprile è scaduto il termine di consegna delle liste nei paesi chiamati a rinnovare i proprio consigli comunali e a scegliere il sindaco. Nel pomeriggio la Prefettura di Bergamo ha verificato tutte le condizioni per i candidati e le liste. Sono state tutte ammesse. Almè Boffelli Sindaco Candidato sindaco: Giuseppe Boffelli Zani Andreina, Millini Tiziana, Lozza Licia, Pe Margherita, Boffelli Vincenzo detto Enzo, Rota Nodari Giovanni, Pizio Giovanni, Pe Pietro, Russo Antonio e Pizio Eugenio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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