Elezioni a Lecco Potere al Popolo non si schiera | Nessuna alternativa reale

In vista delle elezioni comunali di maggio 2026 a Lecco, Potere al Popolo ha comunicato che non parteciperà alla scheda elettorale, né supporterà candidati o coalizioni. La decisione è stata resa nota pochi mesi prima della consultazione elettorale, senza indicare alternative o ragioni specifiche. La posizione del movimento si inserisce nel quadro delle scelte di non schierarsi ufficialmente in questa tornata elettorale.

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Lecco, come Potere al Popolo non saremo presenti sulla scheda elettorale e scegliamo di non sostenere alcun candidato sindaco né alcuna delle coalizioni presenti. È una scelta politica chiara, consapevole e coerente.Non riconosciamo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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