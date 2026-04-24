Elezioni comunali a Salerno | ecco la lista di Potere al Popolo per De Felice Sindaco

E' stata consegnata, presso gli uffici di Palazzo di Città, la lista di “Potere al Popolo” schierata al fianco del candidato a sindaco Pio Antonio De Felice. I candidati Bordino Paolo Iorio RosannaAmendola FrancescoCalabrese Laura Di Gennaro PietroBalsamo DinaParisi Ciro RosarioBiroccino.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Come si vota alle Regionali 2025: i candidati, la scheda, le regole

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