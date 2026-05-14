Elezioni ' 26 | così la scheda elettorale per Arezzo Cosa è cambiato dal 2020 e cosa no

Nelle elezioni del 2026 ad Arezzo, la disposizione dei candidati sulla scheda elettorale è stata stabilita dalla Commissione elettorale comunale durante una delle sue ultime riunioni. Rispetto al 2020, sono stati apportati alcuni cambiamenti nell’ordine dei nomi, mentre altri sono rimasti invariati. La decisione sulla sequenza dei candidati è stata presa in modo ufficiale, senza ulteriori variazioni da parte degli altri organi competenti. La scheda elettorale è stata preparata in conformità alle nuove disposizioni stabilite dalla commissione.

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