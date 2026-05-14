Il 14 maggio 2026, un gruppo di cittadini ha annunciato una campagna di crowdfunding per sostenere la loro candidatura alle prossime amministrative. Il progetto è promosso da un gruppo locale che si è unito con un'altra lista di sinistra e ambientalista. L'obiettivo è raccogliere fondi attraverso donazioni online per finanziare le attività della campagna elettorale. La raccolta di fondi mira a sostenere le iniziative e le proposte del gruppo durante le elezioni.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Arezzo 2020 per cambiare a sinistra, insieme ad Alleanza Verdi Sinistra, hanno deciso di unire le forze per presentare un progetto ambizioso alle prossime elezioni amministrative. Siamo realtà nate dal cuore della nostra città per promuovere partecipazione, sostenibilità e giustizia sociale. Abbiamo aperto questa raccolta fondi on line per finanziare la nostra campagna elettorale. Siamo una coalizione di cittadine e cittadini, non abbiamo grandi finanziatori alle spalle né lobby da compiacere: la nostra unica risorsa è il sostegno di chi vive Arezzo ogni giorno. Perché questa causa è importante per noi? Crediamo che Arezzo meriti un cambiamento profondo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crowdfunding per sostenere la campagna elettorale di alleanza verdi e Sinistra/Arezzo 2020

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