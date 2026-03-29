In Brianza, molte aziende segnalano una forte carenza di lavoratori specializzati, tra cui saldatori, falegnami, manager e tecnici. La richiesta di personale supera l'offerta disponibile sul mercato del lavoro locale, creando difficoltà nel reperire queste figure professionali. La carenza riguarda diversi settori dell'industria e dell'artigianato, con molte imprese che cercano attivamente nuovi inserimenti.

Monza, 29 marzo 2026 – Saldatori, falegnami, ma anche manager e tecnici. Il made in Brianza ha ’fame’ di personale e alcuni profili sono introvabili. L’analisi del Centro Studi Assolombarda sui fabbisogni professionali 2025 non lascia spazio a interpretazioni: a Monza e Brianza la difficoltà di reperimento di alcune figure sfiora il 53%, con punte che superano il 62%. Analisi del mercato del lavoro in Brianza. Lo studio ha elaborato i dati riferiti a oltre 60mila annunci di lavoro pubblicati sul web dalle aziende brianzole e le informazioni rilevate dall’indagine Excelsior sulle difficoltà incontrate dalle imprese per reperire specifici profili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La fame di manodopera in Brianza: saldatori e falegnami preziosi ma introvabili

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