Prestigiosa nomina per Enzo Lattuca | è stato eletto presidente dell’Unione delle Province italiane

Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, è stato scelto come nuovo presidente dell’Unione delle Province italiane. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, portando a un cambio al vertice dell’associazione che rappresenta le province del paese. Lattuca prende il posto di chi lo ha preceduto, assumendo un ruolo di rappresentanza a livello nazionale per le amministrazioni provinciali.

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