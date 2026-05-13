Prestigiosa nomina per Enzo Lattuca | è stato eletto presidente dell’Unione delle Province italiane
Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, è stato scelto come nuovo presidente dell’Unione delle Province italiane. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, portando a un cambio al vertice dell’associazione che rappresenta le province del paese. Lattuca prende il posto di chi lo ha preceduto, assumendo un ruolo di rappresentanza a livello nazionale per le amministrazioni provinciali.
Il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, è stato eletto presidente dell’Unione delle Province italiane. Si tratta, afferma il governatore dell'Emilia Romagna, Michele de Pascale, di "un risultato importante, arrivato all’unanimità, che premia competenza, equilibrio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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