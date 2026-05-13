Le Province ripartono da Enzo Lattuca | è lui il nuovo volto dell' Upi nazionale

Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, è stato eletto nuovo presidente dell’Unione delle Province d’Italia. La nomina è avvenuta di recente e rappresenta un cambio alla guida dell’organizzazione. Lattuca succede a un predecessore e ora assume questa funzione a livello nazionale. La sua elezione segna un momento di transizione per le Province italiane.

È Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, il nuovo presidente dell’Unione delle Province d’Italia. A eleggerlo all’unanimità e per acclamazione gli oltre 200 delegati, tra presidenti e consiglieri provinciali, provenienti da tutte le 88 province italiane, riuniti oggi a Roma in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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