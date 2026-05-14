Entro le 23.59 del 25 maggio, le persone interessate devono presentare le domande per gli elenchi regionali relativi al ruolo. I quesiti rivolti a un docente esperto di normativa scolastica riguardano principalmente l’ordine di priorità tra l’idoneo PNRR1 della stessa regione e l’ordine di assunzione. La discussione si concentra sulla sequenza da seguire nelle procedure di assunzione e sulla gestione degli elenchi regionali.

Elenchi regionali per il ruolo: domanda entro il 25 maggio ore 23.59. I quesiti posti a Gigi Quattrocchi, docente esperto di normativa scolastica, riguardano soprattutto la priorità cronologica dei concorsi nella fase di assunzione. Prima il candidato idoneo o vincitore? prima il concorso PNRR proveniente da altra regione o. Analizziamo le varie situazioni. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo: prima l’idoneo PNRR1 della stessa regione o.. l’ordine di assunzione. RISPOSTE AI QUESITI.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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